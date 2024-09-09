聖暉8月營收23.8億元 年增逾兩成且為歷年同期次高

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）今日公布2024年8月合併營收達23.8億元，月增8％、年增21％，改寫歷年同期次高；累計2024年1至8月合併營收達177.2億元，年增12％，創歷年同期新高水準，顯現聖暉*的「多產業、多區域、多工種」之策略佈局正在強勢發酵中。

聖暉*表示，8月營收成長，受惠不同區域之半導體產業客的新產能計畫，帶動亞洲地區無塵室及機電整合工程施作需求轉強。聖暉*領先業界佈局台灣、中國、東南亞地區，累積豐富海外施作實績與完整供應鏈基礎，可滿足半導體、光電、醫藥生技、一般民生等多元產業廠務客製化需求，使得聖暉*在全球供應鏈重組趨勢下，成為多元產業擴建的重要合作夥伴，並助力整體接單良好動能。

同時，AI浪潮推動半導體先進製程、先進封裝市場成長，帶動資料中心建置需求蓬勃發展，半導體晶圓代工、封測、記憶體與國際知名雲端服務供應商等紛紛啟動擴建新廠、增設產能計畫。再加上電子零組件、智慧工廠與其他傳產推進下半年擴增東南亞地區新產能計畫不變，皆有助於創造聖暉*整體業務接單及工程施作進度認列。

展望本季，目前整體在建工程案量穩健增加，聖暉*看好台灣、東南亞地區為未來營運亮點，因應多元客戶專案工程進度，持續建置優質專業人力，深化專案工程管理AI數位化及生產製造模組化，有望挹注整體營運良好動能，另一方面，隨著新一輪擴產潮，聖暉*積極爭取承接新案，並深化垂直水平技術整合佈局，開發綠色環保相關工程技術與工法，以期創造未來營運更為有利成長態勢。