全家營收／8月92.41億元 盛夏高溫+中元商機推動、創歷史新高

全家（5903）9日公8月營收92.41億元，年增3.91％、月增0.36%，連續兩個月創單月歷史新高。累計前八月營收694.71億元，較去年同期成長5.83％，全年可望順利衝破千億關卡。全家表示，8月營收受惠店數持續成長、掌握盛夏高溫與中元普渡商機、國際體育賽事話題促銷奏效且中秋買氣提前湧現之下，帶動整體泛鮮食、一般商品之整體業績皆向上。

全家8月受惠氣溫直線上升，泛鮮食中現做飲品成長近一成。Let's Café跨國合作越南G7 COFFEE，推出差異化新品「越南咖啡拿鐵」；「搖搖茶吧」則瞄準果茶商機，以四款夏季時令水果推出「4水果茶」，帶動私品茶業績年增近四成。

其次，明星商品霜淇淋「Fami!ce全家霜淇淋」二度攜手網紅千千美食品牌「水水灶咖」再創熱銷佳績，聯名開發木瓜牛奶與芭樂之夏日水果口味，業績成長近一成。瞄準國人喜愛嘗鮮異國美食且東南亞觀光人氣上升，首次以越南美食為主題開發跨品類之多款清爽系夏日鮮食，從手卷、麵包、冷麵、主食便當等，帶動相關品類皆成長。

此外，8月國際體壇賽事話題熱，針對觀賽餐食需求，推出啤酒、點心零食、熟食區「SO HOT炎選」炸烤物、微波小菜等販促活動奏效，有效帶動業績增。中秋禮盒需求提前湧現，輔以多款獨家名店、IP禮盒吸客效應之下，業績已年增近三成。

展望9月，全家表示，將把握開學季早餐商機、中秋節慶應景烤肉需求為營運重點，鮮食、咖啡、霜淇淋、熟食區將再推話題新品，皆可望驅動整體績效向上。截至8月31日止，全家便利商店總店舖數達4,279家。