米斯特營收／8月0.67億元、年增4.55% 創同期新高

服飾廠米斯特（2941）9日公告8月營收0.67億元，年增4.55%，累計1至8月營收達新台幣5.35億元，年增6.39%，續創同期與累計新高。

米斯特將持續推動大型店鋪的開展，並積極與不同通路進行異業合作，米斯特董事長林瑞豪表示，8月營收主要受惠於展店數量增加及營運布局完善，整體營運呈現穩定成長態勢。

並且，米斯特旗下以國際IP授權為主的品牌ALL WEARS，自8月起亦同步引進新IP並展開與知名超商的異業合作，有望更進一步帶動後續營運升溫。

展望第3季，米斯特將正式納入收購品牌Mollifix之線上通路與線下10家實體門市營收，預計此舉將進一步推升後續營收並擴大銷售族群。

米斯特併入Mollifix品牌跨足「女性機能運動市場」，拓展新市場，並且，第5家複合式大型店「Life8 Select」8月在台中廣三SOGO完成改裝並重新開幕。林瑞豪表示，此類複合品牌的大型店模式，已成為公司應對消費者需求多元化和強化市場競爭力的重要策略，今年也仍有同樣店型持續開幕。

米斯特表示，隨著消費者需求的多元化和市場競爭的激烈，日、韓與台灣的服飾產業越來越青睞集結多品牌的複合式大型店，該模式不僅能提升品牌的整體形象和市場影響力，還能吸引不同需求的消費者，增加店內客流量，並創造更多交叉銷售的機會，透過有效共享資源來提升營運效率。