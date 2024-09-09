健喬營收／8月4.93億元年增17.5% 前八月36億元年增5.9%
健喬（4114）9日公布8月合併營收4.93億元，相比去年同期4.19億元成長17.49%；累計今年前八月營收36.02億元，較去年同期累計34.02億元成長5.89%。
健喬表示，8月銷售主力產品包括呼吸道、心臟血管及泌尿等疾病領域用藥，單月營收均有雙位數成長，另外在癌症、神經精神及腸胃道作用藥的業務同樣表現亮眼。
健喬東南亞擁有多個據點，包括今年新設立的菲律賓公司。因暑假旅遊易接觸感染造成疫情升溫，這些區域8月份業績同樣也有好表現，尤其在呼吸道疾病領域用藥。
健喬在專業製藥(Specialty Pharma)的策略指引下，營業團隊資歷完整且實力堅強，配合多樣的銷售策略，在各個渠道如醫院、診所、藥局等，提供利基學名藥、特色品牌藥，加上公司持續不斷積極引進專利新藥，逐步在各區域市場布局推展全方位產品線。集團營收階梯式攀升成長，未來的獲利表現樂觀可期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言