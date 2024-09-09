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健喬營收／8月4.93億元年增17.5% 前八月36億元年增5.9%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

健喬（4114）9日公布8月合併營收4.93億元，相比去年同期4.19億元成長17.49%；累計今年前八月營收36.02億元，較去年同期累計34.02億元成長5.89%。

健喬表示，8月銷售主力產品包括呼吸道、心臟血管及泌尿等疾病領域用藥，單月營收均有雙位數成長，另外在癌症、神經精神及腸胃道作用藥的業務同樣表現亮眼。

健喬東南亞擁有多個據點，包括今年新設立的菲律賓公司。因暑假旅遊易接觸感染造成疫情升溫，這些區域8月份業績同樣也有好表現，尤其在呼吸道疾病領域用藥。

健喬在專業製藥(Specialty Pharma)的策略指引下，營業團隊資歷完整且實力堅強，配合多樣的銷售策略，在各個渠道如醫院、診所、藥局等，提供利基學名藥、特色品牌藥，加上公司持續不斷積極引進專利新藥，逐步在各區域市場布局推展全方位產品線。集團營收階梯式攀升成長，未來的獲利表現樂觀可期。

營收

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