聖暉8月營收23.79億元、月增7.9% 朋億9.13億元、月增22.3%
設備工程廠聖暉*（5536）、朋億*（6613）母子公司9日同步公告今年8月合併營收，聖暉單月23.79億元，月增7.9%，年增21.1%，為近二個月新高；朋億9.13億元，月增22.3%，年增12.2%，來到近四個月單月新高。
聖暉累計今年前八個月合併營收177.21億元，年增11.8%。今天股價逆勢上漲4.5元，成交量1,327張，收306元。聖暉上半年營收及獲利都創同期新高，稅後純益12.45億元，年增26.1%；每股稅後純益10.03元。
聖暉集團截至上半年累計在手訂單逾330億元，續創新高紀錄，確立今年下半年起營運動能轉強，並可望迎來2025及2026年業績大成長的榮景。
朋億累計今年前八個月合併營收62.72億元，年增10.3%。今天股價小跌0.5元，成交量107張，收156.5元。朋億今年上半年合併稅後純益3.95億元，年減13.5%；每股稅後純益5.31元。
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