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宸曜今年獲利有望創高
工業電腦（IPC）廠宸曜（6922）今年受惠邊緣AI業務成長，在同業普遍衰退下，業績逆勢交出高成長，展望後市，法人看好宸曜在亞洲市場專案成長下，今年營收有望創新高紀錄，交出高雙位數成長，稅後純益有望挑戰歷史新高峰。
宸曜今年擴大中國大陸、美國子公司規模，也在歐亞地區設立新據點，積極為營運擴張做準備，今年主要成長動能來自亞洲市場，需求來自台灣、南韓與中東地區。
宸曜今年主要成長動能來自AI專案，隨著邊緣AI應用專案增加，加上下半年大環境自動化／工控整體市場有望回溫，法人看好下半年業績優於上半年，全年營收交出高雙位數成長，營收、獲利有望雙創新高。
宸曜董事長高明和先前表示，邊緣AI應用加速落地，以及生成式AI的推進，看好邊緣AI運算的市場需求，將持續擴大產品布局。
宸曜衝刺AI應用，日前參加台北國際自動化工業大展，展示邊緣AI運算平台的應用。
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