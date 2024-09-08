台寶生醫 將申請IPO

台寶生醫（6892）近日公告取得經濟部產業發展署出具「係屬科技事業且具市場性」之意見書，將依時程提出股票上櫃申請。

台寶生醫表示，該公司藉由提供早期高階細胞醫療產品委託開發暨製造服務（CDMO）服務創造營收，做為支持細胞新藥開發的營運基礎，受惠策略奏效，營收連續三年倍增，毛利率維持60%以上。由於多個海內外客戶產品將進入臨床階段，未來一季業績展望仍然樂觀。

台寶生醫執行長楊鈞堯表示，CDMO業務已站穩利基，將循設定的國際化目標持續擴張，下一階段營運重心將加速新藥開發，目前有間葉幹細胞和調節型T細胞兩大產品線，間葉幹細胞產品包括治療退化性關節炎細胞新藥Chondrochymal（申請三期臨床試驗）、慢性不癒合傷口新藥Biochymal（二期臨床）、急性心肌梗塞新藥OmniMSC（一期臨床），以及與UC Davis合作的基因修飾間葉幹細胞治療危急性肢體缺血新藥MSC/VEG（完成臨床前研究）。

其中前三項新藥以台灣為目標市場，未來將採取經銷商合作布局模式，目前Chondrochymal新藥已簽署經銷合作備忘錄，搶先卡位市場，MSC／VEGF則目標在今年申請US FDA一期臨床試驗許可。

至於調節型T細胞部分，實體器官移植新藥TregCel（TRK-001獲FDA核准二期臨床、申請台灣二期臨床）目標鎖定美國市場，將是全力發展的重磅藥物。

楊鈞堯指出，2010年以來，美國FDA累計核准36個基因與細胞醫療產品上市，且多集中在近三年加速核准件數，FDA預估未來每年將有八至十個細胞醫產品獲准上市，細胞醫療已是全球新藥開發的一大主流趨勢。

楊鈞堯表示，從已上市的六款基因修飾細胞新藥2022年營業額合計達26.82億美元觀察，細胞治療市場的需求不容小覷，而這六款新藥都是以治療癌症為主，代表非癌症市場仍有大量未來被滿足的醫療需求待開發。

台寶生醫聚焦開發自體免疫及發炎性疾病藥物，TRK-001與MSC／VEG二大主力新藥將分別啟動全球多國多中心收案。