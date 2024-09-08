櫃買兩新兵 本周報到

櫃買家族本周添兩新兵，王座（2751）將於9月10日上櫃掛牌，將是今年第17家上櫃掛牌的公司；此外，君曜將於12日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達到44家。

王座國際餐飲公司預計10日上櫃掛牌，承銷價70.8元，櫃買中心當日將為舉辦王座上櫃掛牌典禮及新股上櫃敲鑼儀式，並邀請輔導其上櫃的證券承銷商及簽證會計師共同與會。王座主要代理國內外餐飲品牌並開設直營連鎖門市，2023年度合併營收為12.52億元，稅後淨利為1.16億元，每股稅後純益（EPS）為6.79元。2024年上半年度合併營收為6.73億元，稅後淨利為3,347萬元，每股獲利（EPS）為1.93元。

此外，櫃買中心預計於12、13日分別審議博弘雲端、大井泵浦公司上櫃案。博弘主要是提供公有雲平台的經銷、維運託管、雲端解決方案、專業技術諮詢與相關雲端技術整合方案，董事長為井琪，推薦證券商是元大證券及玉山證券，申請時資本額為2.00億元。博弘2023年度合併營收為47.48億元，稅後淨利為9,032萬元，EPS為4.57元。2024年上半年度合併營收為19.58億元，稅後淨利為7,580萬元，EPS為3.78元。

大井泵浦主要是從事民生用及工業用水泵的研發、製造與銷售，董事長為黃景豐，推薦證券商是華南永昌證券、永豐金證券、第一金證券及凱基證券，申請時資本額3.53億元。大井泵浦2023年度合併營收為14.04億元，稅後淨利為7,320萬元，EPS為2.06元；2024年上半年度合併營收為8.13億元，稅後淨利為6,399萬元，EPS為1.81元。

興櫃方面，君曜將於12日登錄興櫃，專注於設計與研發高速傳輸介面、影像訊號處理和高感度觸控IC相關產品，並提供專業的產品服務和多元化的解決方案。輔導推薦證券商為永豐金、元大、兆豐證券，興櫃認購價為108.8元。