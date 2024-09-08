唐榮內部改革 拚Q4轉盈

國際鎳金屬行情漲多回跌，每公噸降到1.56萬美元，不銹鋼價走勢隨著起伏，上游廠唐榮（2035）積極進行內部改革，再加上豐富的土地資源，未來營運策略進退皆宜，力拚第4季轉虧為盈。

唐榮董事長趙健在表示，全球不銹鋼產業仍陷低迷，唐榮的首要目標除了堅守不銹鋼基本面外，土地資源的活化議題，需要同時獲得政府與大股東支持。

目前唐榮進行內部改革，針對生產、銷售都希望打破慣性思維，以更具前瞻性的做法超前部署，從最上游的採購政策，到終端不銹鋼銷售，都需有新的做法，為唐榮奠定永績經營的基礎。

法人表示，唐榮有豐富的土地資源，隨著國內房地產價格高漲，唐榮身價不斷墊高，未來在土地活化領域有更多空間可以揮灑。

上櫃不銹鋼廠主管說，國際鎳金屬價格起落不定，7月落到這波最低點的每公噸1.55萬美元，反彈回升到最新的1.65萬美元，最新價格再回落到1.56萬美元，把這二個月的漲幅又吐了回去。

由於鎳金屬對不銹鋼的成本占比高達50%以上，鎳價強弱、不銹鋼報價跟著上下調整，唐榮、燁聯等上游供應廠的營運隨時出現變化。

上櫃不銹鋼廠主管指出，全球不銹鋼市況在第3季仍顯低迷，時序逐步進到第4季傳統旺季，隨著年底前市場需求釋出，不銹鋼從上游到下游加工廠的訂單有機會進到新領域，提貨量拉高將支撐不銹鋼價表現。