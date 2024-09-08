叡揚上月業績月增1.3% 需求穩健向上

資訊服務商叡揚（6752）長期深耕公部門，因應AI需求升溫，積極研發相關產品，並推出AI生成公文解決方案，相關訂單需求前景看旺，伴隨7、8月營收節節升溫，公司看好，隨著客戶訂單穩健向上，第4季營運可望持續成長。

行政院去年8月通過「行政院及所屬機關使用生成式AI參考指引」，鼓勵公部門運用AI工具，實現智慧政府目標。隨著客戶對AI詢問度大增，叡揚加緊腳步研發，本月初推出AI生成公文解決方案，協助有公文往來溝通需求的組織單位加速數位轉型，提升公文處理效率。

叡揚受惠自有與代理產品動能同步強勁，8月營收1.51億元，攀上今年以來高點，月增1.37%。叡揚看好，隨著客戶訂單穩健向上，第3季營運將優於第2季，第4季也可望持續揚升。

叡揚指出，既有大型資訊系統是公司的護城河，整合AI技術，使既有應用產生更高附加價值，因此吸引客戶目光，去年下半年開始，客戶對AI應用產品詢問度大增，一天到晚都有客戶來問，怕被對手搶先，且公司打造的自研產品可滿足客戶客製化需求，更具備優勢。

叡揚產品囊括資訊安全、SaaS雲端服務、碳盤查等項目，將持續受惠資訊服務產業長期成長趨勢。從產業來看，目前叡揚金融業客戶營收貢獻44%，政府機構24％，製造醫療及服務業18％，國內超過九成的銀行、政府、醫學中心都與叡揚合作。