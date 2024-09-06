正德新船交付 挹注第4季營運

正德（2641）向日本船廠下訂的第六艘4萬噸級散裝環保節能新船將於9月交船，並由租家起租運作，租期三年，成為推升第4季營收、獲利成長新動能；此外，明年每一季各有一艘6.35萬噸節能減碳新船交付加入營運，業績及獲利逐季大幅成長可期。

法人表示，正德於2021年訂購六艘4萬噸級輕便型高規格節能減碳散裝貨輪（Handy船型），以符合國際海事組織（IMO）的最新環保節能規定，並藉此擴大營運規模，增加巿場競爭力。

此批新船自去年開始交付以來，持續挹注營運表現，以今年第2季來看，單季營收3.94億元，比去年同期的3.35億元成長17.6%，推升稅後純益為1.17億元，相較去年同期的0.32億元，增加2.66倍，每股純益0.38元；累計上半年獲利2.7億元，每股純益0.9元。

而步入9月將再添營運利多，向日廠訂購最後一艘、第六艘4萬噸級散裝環保節能新船交付在即，並已簽訂三年長約，毛利率維持在45%以上。