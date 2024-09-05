台特化完成競拍 9日起公開申購
台特化（4772）昨（5）日完成競價拍賣，得標加權平均價為137.99元，公開申購價為110元，將於9月9日至11日公開申購，9月13日公開抽籤，預計9月20日掛牌上櫃。
台特化表示，此次辦理競價拍賣總計6,800張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。昨日開標最低得標價132.31元，最高得標價150元，計算得標加權平均價為137.99元。
依規定，台特化競拍最低承銷價為88元，若依其得標加權平均價格計算並以最低承銷價格1.25倍為上限，此次辦理公開申購價格為110元。台特化辦理公開申購計1,700張。
台特化為半導體特殊氣體（SEG）及半導體特用化學材料（SEC）專業廠，主要產品為矽乙烷。
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