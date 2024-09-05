台康生技 迎美國轉單

美中生物科技大戰開打，台廠將迎轉單。美中生技大戰啟動後，釋出大筆轉單，台康生技（6589）昨（4）日表示，自4月起每月都接獲美國市場詢單，預期今年10月就能獲得來自美國的轉單。

業內預期，國內CDMO大廠包括台康在內，還有永昕、泰福、保瑞、北極星等都有望受惠，開啟十年的生物藥全新市場大契機。

美國眾議院傳出9月投票表決《生物安全法案》（Biosecure Act），限制中國生技製藥巨頭為美國生技業提供服務。這項法案將對華大基因、華大智造、華大基因美國公司Complete Genomics、藥明康德和藥明生物等五大中國公司，禁止聯邦承包商與其開展業務往來等措施。

美國《生物安全法案》上路後，將大舉釋出轉單商機，保瑞藥業日前宣布與泰福生技結盟時，董事長盛保熙特別強調，針對美國推動《生物安全法案》相關政策，希望能搶攻大幅增加的在地生產代工需求。

台康生技執行長張志榮表示，今年起美國提出《生物安全法案》後，台康生技已自4月起，每月都接到來自美國生物藥公司的詢單，期待今年10月就能正式接獲訂單。張志榮表示，除了轉單商機之外，《生物安全法案》引發的「寒蟬效應」，將促使美國其他生技研發公司自今年起，若有新需求，將積極尋找中國以外的CDMO合作廠；另外包括日本及韓國等也公司，原本與中國合作的訂單，未來也可能受到美國政策影響，開始評估轉單，台廠與世界各國的CDMO廠相比，擁有與中國大陸相同的價格競爭優勢，因此後續很有機會成為美中生技大戰的受惠者。

張志榮表示，該公司在竹北生醫園區打造的微生物廠今年已完工，兩條生產線共計1,350升，將在明年正式啟用，規模比汐止廠大逾13倍，可提供日本市場需求

對此，永昕生醫董事長陳佩君表示，該公司已在美設立辦公室，將爭取訂單。據悉，永昕、台康今年起海外接單暢旺，兩公司今、明兩年都將有新產線投產。

陳佩君表示，斥資7億元建置的生物藥充填生產線將在10月19日正式啟用，年產規模可達1,000萬劑，為現有產線的33倍，將滿足海外生技大廠商業訂單需求。