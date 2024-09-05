王座10日上櫃 申購熱烈

王座（2751）配合上櫃前辦理公開申購作業，昨（4）日完成抽籤，根據證交所公布，參與王座初次上櫃案公開申購總合格件數為112,929件，中籤率為0.45％，申購程度相當熱烈，王座每股承銷價為70.8元，預計將於9月10日掛牌上櫃。

王座為六角國際轉投資之子公司，為落實集團餐、飲專業分工，2023年6月登錄興櫃，擁有六大餐食品牌，運營台灣54家直營門市，門市型態以百貨商場店為主，且將「段純貞」與「京都勝牛」兩大品牌再授權至美國與香港發展，合計已開出十家門市，並逐步提高營收規模，自2021年起連續三年年營收呈現逐年成長的趨勢，今年1-7月合併營收為7.95億元，年增率13.82％，不僅創歷史同期新高，更優於台灣餐飲產業營收趨勢表現。

王座以建立「品牌平台中心」為旨，將國際知名品牌引進台灣，亦將台灣特色餐飲品牌輸出國際，跨足日、韓、中式餐飲，以直營、加盟與海外再授權等多角化經營策略佈局，歷經疫情品牌汰弱留強，加上疫情前展店的折舊攤提大幅降低，2022年體質調整營運轉盈，2023年基於品牌結構優化，搭上台灣疫後報復性消費紅利，激勵全年合併營收12.53億元、營業利益1.15億元、稅後淨利1.16億元，每股稅後盈餘6.83元，營收獲利雙創歷史新高。

王座短期以拓展國內餐食市場市占率為主要目標、並以「橋村炸雞」為起始，於台灣拓展加盟業務，並已籌備插旗台中成為第五家直營店，亦為首家街邊店模式，預計9月開幕。