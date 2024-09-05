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揚秦多品牌展店 動能強

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
揚秦總經理林麗玲。記者黃淑惠／攝影
揚秦總經理林麗玲。記者黃淑惠／攝影

早餐通路麥威登母公司揚秦（2755）昨（4）日召開法人說明會，總經理林麗玲表示，受惠於旗下主力品牌「麥味登」進入營運旺季、「炸雞大獅」海內外持續拓點發威；下半年透過多品牌加盟系統驅動下，將帶動揚秦營運持續成長。

林麗玲表示，受惠於內需餐飲暢旺及展店效益助攻，揚秦上半年度的營收及獲利同創上櫃以來歷史新高，揚秦今年第2季合併營收、稅後純益，均創下單季歷史新高紀錄；展望下半年度，旗下主力品牌「麥味登」進入營運旺季、「炸雞大獅」海內外持續拓點，火鍋新品牌「涮金鍋」搶攻暑假外食商機，都將為營運挹注動能。

在品牌店數方面，目前主力品牌「麥味登」在台家數875家、「炸雞大獅」海內外家數達115家，今年各品牌展店數將不會低於去年，麥味登將持續朝千店目標邁進；新品牌「涮金鍋」目前2家，第三家門市位在楊梅區主要幹道旁，占地140坪的中山北店即將於本月20日開幕；「REAL真‧CAFÉ‧BREAD」店數五家，第4季預計再展店一家，多品牌展店策略持續擴大揚秦加盟體系版圖。

林麗玲指出，上半年受惠於內需消費升溫和外食動能強勁，並在展店效益助攻之下，營收與獲利接連刷新歷史紀錄。下半年進入營運旺季，在各品牌加速展店之下，將帶動揚秦營運持續成長。而隨著多品牌經營發展，門市店數持續增多，為符合未來營運規劃，揚秦將於桃園市龍潭區成立北區第二物流倉庫，占地逾1,000坪，以擴增商品儲運與配送效率，預計於今年底前啟用。

營收

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