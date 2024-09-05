聽新聞
test
0:00 / 0:00

櫃買掛牌數 衝1,262家

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買多層次市場 圖／經濟日報提供
櫃買多層次市場 圖／經濟日報提供

櫃買中心一直以來扮演「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」角色，營造友善創新企業的籌資環境，提供創櫃板、興櫃及上櫃等多層次市場架構。今年來截至昨（4）日，包含上櫃、興櫃、創櫃板，總家數來到1,262家。其中上櫃新增掛牌有16家，興櫃新增掛牌43家，創櫃板新增登錄家數三家，成果豐碩。

本周除竹陞科技（6739）在9月2日風光上櫃掛牌，股價連三漲，表現亮眼外，櫃買家族也即將再添準新兵。櫃買中心預計於明（6）日審議久昌科技公司上櫃案。

久昌主要從事霍爾磁性感測器（Hall IC）、電源管理IC（Power IC）及金屬氧化物半導體場效電晶體IC（Mosfet IC）之研發設計與銷售，董事長為葉錦祥，推薦證券商是中國信託綜合證券、群益金鼎證券及第一金證券，申請時資本額2.24億元。

久昌2023年度合併營收為3.60億元，稅後淨利為4,333萬元，每股稅後純益（EPS）為1.88元。2024年上半年度合併營收為2.60億元，稅後淨利為7,404萬元，EPS為3.16元。光是上半年獲利，就賺贏去年全年。昨日興櫃均價收在188.26元。

上櫃股票部分，股票已上櫃家數有827家（包含外國公司29家），今年來上櫃掛牌公司有16家。櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有十家，包括台特化、漢田生技、全景軟體、汎瑋材料、王座、鴻呈、明遠精密、力領科技、全家餐飲，以及銳澤，都是上櫃準新兵。

至於待審議的則有十家，除了久昌，還有意藍、博盛半導體、床的世界、大井泵浦、博弘、新應材、裕山、浩宇生醫以及創泓科技。

興櫃方面，股票已櫃檯買賣家數有330家（包含外國公司三家），今年來興櫃掛牌公司有43家。至於創櫃板，目前登錄家數有105家，今年來登錄家數有三家。

櫃買中心 興櫃

延伸閱讀

王座公開申購中籤率0.45％ 預計9月10日掛牌上櫃

竹陞掛牌上櫃 盤中大漲105%

櫃買中心攜手永豐金證券 共同舉辦宣導會推動企業上（興）櫃

汎瑋9月下旬上櫃 看好AI筆電換機潮

相關新聞

揚秦多品牌展店 動能強

早餐通路麥威登母公司揚秦（2755）昨（4）日召開法人說明會，總經理林麗玲表示，受惠於旗下主力品牌「麥味登」進入營運旺季...

安碁斥資7億 增資子公司

宏碁集團旗下資安廠安碁資訊（6690）昨（4）日公告，將投入不超過7億元參與旗下100%持股子公司宏碁雲架構現金增資，以...

建舜電泰國新廠 將投產

建舜電（3322）持續移轉產能到泰國，以擴大承接訂單，泰國廠二期廠房已經完成，第3季投產，預估今年中國大陸及泰國的產能比...

中探針：AI營收躍進

中探針（6217）總經理馮明欽昨（4）日表示，隨著美系手機客戶新機即將發表，中碳針營運將明顯加溫，加上半導體業績穩健成長...

櫃買掛牌數 衝1,262家

櫃買中心一直以來扮演「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」角色，營造友善創新企業的籌資環境，提供創櫃板、興櫃及上櫃等多層次市...

王座10日上櫃 申購熱烈

王座（2751）配合上櫃前辦理公開申購作業，昨（4）日完成抽籤，根據證交所公布，參與王座初次上櫃案公開申購總合格件數為1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。