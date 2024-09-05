中探針：AI營收躍進

中探針（6217）總經理馮明欽昨（4）日表示，隨著美系手機客戶新機即將發表，中碳針營運將明顯加溫，加上半導體業績穩健成長、新能源新品發酵，第4季營運將迎來全年最高峰，並推出800W以上的高功率老化測試座等19款新探針，看好2025年AI產品相關應用營收占比可望衝上三成。

中探針今年首度參與台灣國際半導體展，馮明欽親自領軍參展並受訪，釋出以上訊息。

談到半導體布局，馮明欽指出，旗下800W以上的高功率老化測試座，可依測試需求安裝散熱，透過熱分析進行評估，內含高性能彈簧針，穩定測試表現，客戶是封測廠，目前正在驗證當中，另有更高瓦數與合作廠商共同設計中，終端產品則是AI伺服器的GUP、CPU，將是明年營運重要驅力。

展望下半年營運，馮明欽分析，本季受惠美系智慧手機新品對晶片測試探針拉貨需求，加上中國大陸消費電子市場有回溫跡象，營運正向，第4季充電槍、充電樁和電池用大電流端子充電座等應用，對測試探針拉貨力道可較第3季成長，端子測試亦持續受惠電動機車和電動自行車新品拉貨而持穩，預料將攀上全年最高峰。

馮明欽說，中探針明年具備四項動能，分別是打入半導體封測廠新客戶、消費性產品的既有客戶滲透率提升、印度新能源車獲得新客戶、子公司鋁鎂合金機殼廠冠德將放量。