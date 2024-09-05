聽新聞
test
0:00 / 0:00

建舜電泰國新廠 將投產

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

建舜電（3322）持續移轉產能到泰國，以擴大承接訂單，泰國廠二期廠房已經完成，第3季投產，預估今年中國大陸及泰國的產能比重將由去年的8：2變為6：4，明年在產能擴大移轉下，泰國比重將達到五成，目前泰國廠學習曲線持續提升，提升公司下半年毛利率，明年業績將優於今年。

建舜電昨（4）日參加券商舉辦的法說會，財務長歐耿宏表示，因處於大陸產能移轉到泰國的陣痛期，加上產品組合不佳，使上半年毛利率降至15.19%，第2季每股虧損0.21元，上半年每股虧損0.4元，較去年同期每股淨損0.06元擴大。

他說，泰國新廠上半年需要時間調整學習曲線，加上讓利使客戶移轉訂單至泰國廠，因此上半年營運表現不佳，預期下半年在學習曲線提升下，毛利率將優於上半年。

目前泰國廠所有產品驗證已完成，加上有足夠產能因應未來訂單需求，看好未來發展。

毛利率 泰國

延伸閱讀

U18亞青／中泰戰打線出爐 二刀流曾偉喆、張宥謙先待命

泰王同意新內閣名單、為泰黨占17個 新總理貝東塔將率閣員宣誓

泰國內閣通過「5大措施」反傾銷 防大陸廉價產品影響中小企業

長佳智能東協陸續收成 氣胸檢測系統獲馬國醫材許可

相關新聞

揚秦多品牌展店 動能強

早餐通路麥威登母公司揚秦（2755）昨（4）日召開法人說明會，總經理林麗玲表示，受惠於旗下主力品牌「麥味登」進入營運旺季...

安碁斥資7億 增資子公司

宏碁集團旗下資安廠安碁資訊（6690）昨（4）日公告，將投入不超過7億元參與旗下100%持股子公司宏碁雲架構現金增資，以...

建舜電泰國新廠 將投產

建舜電（3322）持續移轉產能到泰國，以擴大承接訂單，泰國廠二期廠房已經完成，第3季投產，預估今年中國大陸及泰國的產能比...

中探針：AI營收躍進

中探針（6217）總經理馮明欽昨（4）日表示，隨著美系手機客戶新機即將發表，中碳針營運將明顯加溫，加上半導體業績穩健成長...

櫃買掛牌數 衝1,262家

櫃買中心一直以來扮演「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」角色，營造友善創新企業的籌資環境，提供創櫃板、興櫃及上櫃等多層次市...

王座10日上櫃 申購熱烈

王座（2751）配合上櫃前辦理公開申購作業，昨（4）日完成抽籤，根據證交所公布，參與王座初次上櫃案公開申購總合格件數為1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。