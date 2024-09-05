建舜電泰國新廠 將投產

建舜電（3322）持續移轉產能到泰國，以擴大承接訂單，泰國廠二期廠房已經完成，第3季投產，預估今年中國大陸及泰國的產能比重將由去年的8：2變為6：4，明年在產能擴大移轉下，泰國比重將達到五成，目前泰國廠學習曲線持續提升，提升公司下半年毛利率，明年業績將優於今年。

建舜電昨（4）日參加券商舉辦的法說會，財務長歐耿宏表示，因處於大陸產能移轉到泰國的陣痛期，加上產品組合不佳，使上半年毛利率降至15.19%，第2季每股虧損0.21元，上半年每股虧損0.4元，較去年同期每股淨損0.06元擴大。

他說，泰國新廠上半年需要時間調整學習曲線，加上讓利使客戶移轉訂單至泰國廠，因此上半年營運表現不佳，預期下半年在學習曲線提升下，毛利率將優於上半年。

目前泰國廠所有產品驗證已完成，加上有足夠產能因應未來訂單需求，看好未來發展。