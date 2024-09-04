揚秦法說會／多品牌擴大展店 看好下半年獲利有望再創新高

揚秦（2755）於4日召開法人說明會，總經理林麗玲表示，受惠於旗下主力品牌「麥味登」進入營運旺季、「炸雞大獅」海內外持續拓點發威，數位化完備，所有加盟都受惠，揚秦今年第二季合併營收、稅後淨利，均創下單季歷史新高紀錄；下半年透過多品牌加盟系統驅動下，將帶動揚秦營運持續成長。

總經理林麗玲表示，受惠於內需餐飲暢旺及展店效益助攻，揚秦上半年度的營收及獲利同創上櫃以來歷史新高。展望下半年度，旗下主力品牌「麥味登」進入營運旺季、「炸雞大獅」海內外持續拓點，火鍋新品牌「涮金鍋」搶攻暑假外食商機，都將為營運挹注動能。

林麗玲於法說會前媒體座談時表示，上半年受惠於內需消費升溫和外食動能強勁，並在展店效益助攻之下，營收與獲利接連刷新歷史紀錄。下半年進入營運旺季，在各品牌加速展店之下，將帶動揚秦營運持續成長。而隨著多品牌經營發展，門市店數持續增多，為符合未來營運規劃，揚秦將於桃園市龍潭區成立北區第二物流倉庫，佔地逾1000坪，以擴增商品儲運與配送效率，預計於今年底前啟用。

麥味登今年推出明亮與輕盈的新店觀，餐點設計以健康取向為發展並與專業營養師合作，強化品牌的市場區隔。揚秦為具體實踐ESG企業永續，麥味登門市已全面導入「雨林聯盟認證」的阿拉比卡咖啡豆與錫蘭紅茶，為連鎖加盟早午餐產業首次全面轉換使用雨林聯盟認證產品。在數位應用方面，林麗玲表示，麥味登APP會員人數已突破60萬人，消費者透過APP、桌邊掃碼與外送平台等數位點餐服務的佔比成長快速，數位轉型的成效愈發明顯。

炸雞大獅除國內持續展店並比照麥味登加速推動數位轉型外，在海外佈局方面，林麗玲指出，目前發展重心放在加強印尼與馬來西亞區域的展店進程，鞏固在東南亞國家的發展，加速擴大代理區域的店數成長，炸雞大獅狹清真認證與台式口味的優勢，在穆斯林人口眾多的東協國家發展快速，隨著疫情後的消費力道升溫，各區域展店熱絡。上半年新簽訂加盟代理授權的「新加坡」及「印尼萬隆區」都將於10月開設首家門市，馬來西亞砂拉越地區的第四家店也正在籌備中。美國展店則仍在籌備階段。

揚秦旗下主打溯源食材、原塊肉品與黃金雞湯鍋底為特色的火鍋新品牌「涮金鍋」，展店策略採取先發展直營再拓展加盟，店點分佈先以桃園區域為主，再逐步擴展至雙北或新竹，選址以住辦混合商圈、60坪以上的中大店型為首要標的，今年預計新開設5家門市。而目前以直營為主的「REAL真‧CAFÉ‧BREAD」則是以轉型歐式烘焙料理咖啡館為首要任務。