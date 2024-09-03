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和勤8月營收年增12% Q4會更好

經濟日報／ 記者宋健生╱台中報導
和勤董事長黃亦翔。 聯合報系資料照
和勤董事長黃亦翔。 聯合報系資料照

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布8月合併營收2.22億元，月增0.4%、年增12.9%，連三個月雙成長；累計前八月合併營收16.94億元、年增21.2%。和勤表示，多項車用零件新品陸續量產，第4季營收旺上加旺。

和勤8月兩大業務營收分別為：車用零件1.71億元，占比76.96%；硬碟機構件（VCM Plate）0.43億元，占比19.34%。

目前，車用零件、硬碟（HDD）零件出貨穩定，和勤自6月起，連續三個月營收呈現年增、月增雙成長，公司仍有多項新品將於第4季量產，預期營收將進一步躍升，旺季效益可期。

和勤指出，全球車市仍面臨許多挑戰，部分客戶確實受到影響，但因公司客戶分散且有商用車等新品出貨貢獻，車用零件營收穩定攀升；硬碟（HDD）零件受惠AI帶動高階儲存硬碟需求，8月營收雖較上月下降，但仍維持在高峰。

和勤表示，全球車市價格競爭激烈，造成車用零件供應鏈大洗牌，和勤的產品為關鍵零件並具備量產能力，有利於爭取各大車廠的關鍵平台件，因而受到車市不振的影響相對輕微，甚至還能創造業績成長。

營收 硬碟

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