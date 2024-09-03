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精測上月業績月增1.5% 友通月增28%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

精測（6510）昨（3）日公布8月營收3.02億元，攀上20個月來高點，月增1.5％，年增45.3％；前八月營收為20億元，年成長5.4%。

精測表示，本季進入傳統旺季，8月業績表現符合預期，來自智慧手機應用處理器晶片、射頻晶片、高效能運算（HPC）晶片的探針卡及測試板相關訂單需求，帶動營收成長。

【記者林薏茹／台北報導】佳世達集團旗下工業電腦大廠友通（2397）昨（3）日公告8月合併營收9.25億元，隨著客戶庫存去化良好，訂單出貨比（B／B值）持續拉升，攀上11個月來高點，月增28.62%，但年減34.88%。

友通前八月合併營收57.18億元，年減43.89%，主要受到處分美商Brainstorm股權影響。

晶片 營收

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