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常珵看準趨勢 抓住新成長動能

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

常珵（8097）多年前從網通代工轉型電信直供市場後，網通業務穩定成長，成為營運基本盤，下一步鎖定切入氫能源。常珵董事長林銜錄認為，看好固態氫趨勢是對的，就要大膽投入，奠定未來新成長動能。

常珵在電信直供市場苦蹲兩年，打入拉丁美洲最大電信業者墨西哥電信供應鏈，近年更拓展至南美洲的墨西哥、秘魯、哥倫比亞，同時積極布局東歐、中東、東南亞市場，未來也瞄準印度及土耳其。

林銜錄指出，布局一個電信客戶要費時至少兩年，今年可望陸續收成，2025年明顯發酵。法人預估，常珵下半年可望逐季成長，明年成長優於今年。

林銜錄表示，網通是常珵成長基本盤，將持續投資，同時也尋求新產業領域機會，掌握科技未來走向，勇於投入研發及資金，只要邏輯正確，就一定會成功。

固態氫就是常珵下一個成長動能。林銜錄認為，2050年達到淨零排放是全球趨勢，也是國家目標，而科技創新是台灣邁向淨零的關鍵，而固態氫更解決儲存及運送上安全問題，成本也大幅降低，更確定固態氫趨勢是對的。

台科大教授黃崧任分享，林銜錄第一次聽簡報，就馬上決定要投資。林銜錄指出，近年政府及企業都關注電力問題，大型AI資料中心設立遇到電力問題，半導體等科技大廠也是用電大戶，需要多元及可靠的用電來源，觀察各種新能源發展，氫能源是新興技術，固態氫更符合未來發展趨勢，不僅可幫助產業，還可協助國家解決電力問題。

氫能源 網通

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