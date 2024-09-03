亞泰8月營收創次高 月增勁揚12%

影像感測模組（CIS）大廠亞泰（4974）昨（3）日公布8月營收4.81億元，為2022年3月以來最佳，也是歷史次高，月增12.5%，主要受惠客戶需求強勁。亞泰表示，目前產能處於滿載狀態。

亞泰8月營收年增90%；前八月營收28.59億元，年增14.9%。亞泰昨天股價收82.8元，下滑1.5元。

隨著下游客戶庫存已告一段落，亞泰上季起受惠大廠急單挹注，營收已連續四個月成長，並連二月站穩4億元之上，法人估計，亞泰本季營收有機會改寫新猷。亞泰昨天不評論法人預估的財務數字。

亞泰第2季稅後純益1.38億元，季增29%，主要受惠營收規模放大，年減10.4%，每股純益1.9元；上半年稅後純益2.52億元，年增5%，每股純益3.48元。亞泰為全球前兩大CIS廠，CIS主要應用於多功能事務機（MFP），營收占比達92%，全球前五大客戶中，有四家均為亞泰的客戶。

此外，亞泰也與國際大廠合作開發AOI工業檢測模組，切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等應用，持續開創新的成長動能，並擴展AOI產品往多尺寸、多樣性等面向發展，有助於帶動產品均價（ASP）及毛利率增長。目前非CIS營收占比約3%至4%。