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博大營收／8月1.28億元 月減4.4%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

電源廠博大（8109）公布8月合併營收1.28億元，月減4.5%，為五個月來低點，年減26%。累計今年前八月營收10.49億元，年減20.1%。

博大日前表示，今年上半年因客戶處於調整庫存，加上全球政經局勢影響，都影響客戶拉貨動能，儘管如此，客戶新案設計導入速度並未減緩，依目前客戶訂單能見度看來，明後年訂單陸續回流，對明年營運願景相當正向。

依上半年營收結構，高階工業設備電源占比23%、醫療20%、交通17%、通訊16%、太陽能12%、軍工7%、其他約5%。近年博大的營運主力來源為醫療及交通鐵道兩大應用，博大近年也積極投入研發，每年推出五至十個系列新品，挹注公司長期營運成長動能。

博大表示，疫情過後，全球各國擴大預算投入國防及醫療兩大領域，因此，博大看好未來產業前景，進階更高功率及嚴苛的航太及醫事產業，其中，航太產業包括周邊基地站、通訊設備、以及低軌衛星對應的供應鏈等，目前已出貨中。

營收 航太

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