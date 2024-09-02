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光聯8月營收月增10% 攻利基市場
中小尺寸模組廠光聯（5315）昨（2）日公告8月合併營收1.37億元，月增10.1%，年增14%。隨著營運回神，光聯已走出去年第4季谷底。
光聯前八月合併營收9.48億元，年減19%。昨天股價漲0.05元，成交量125張，收18.25元。
光聯攻利基產品策略奏效，第2季毛利率站上19.45%，攀上近六季新高，季增5.73個百分點，年增2.5個百分點。單季毛利率、營益率與淨利率均較首季成長，呈現「三率三升」。上半年稅後純益0.56億元，年減24%，每股純益0.53元。
光聯表示，今年產品策略將朝高耐久性戶外型產品、符合節能減碳需求的家電類型產品、反射式大型戶外廣告看板，以及自行車電動汽車儀表板／抬頭顯示器（HUD）等利基市場發展。
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