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茂訊喊衝 雙引擎熱轉

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
茂訊董事長沈頤同。 聯合報系資料照
茂訊董事長沈頤同。 聯合報系資料照

強固電腦暨筆電通路商茂訊（3213）上半年財報優於預期，隨著PC品牌商加速推出AI PC新品，以及進入下半年電子業傳統旺季，有望帶動茂訊通路事業增長，伴隨強固電腦業務將持續穩定增長，法人看好，茂訊下半年營運有望優於上半年，全年業績將超過去年。

茂訊通路事業以台灣為主，強固電腦則外銷歐美市場，隨俄烏戰爭引發各國軍事預算提升，帶動相關軍工專案持續釋出，亦激勵茂訊強固電腦訂單穩健增長。

茂訊EPS
茂訊EPS

茂訊第2季營運反映大環境有利因素，單季毛利率33.81%，處於高檔水準；稅後純益1.7億元，季增9%，年增32.8%，每股純益為2.9元，為近12季新高。前七月營收17.17億元，為同期次高，年增9.55%。茂訊昨天股價漲5.8元、收104.5元。

茂訊今年通路事業主要受惠AI PC帶動新的消費群體需求，推升旗下通路筆電銷量，隨著PC品牌6月起持續推出全新AI PC產品，加上下半年電子業傳統旺季需求，有望帶動茂訊下半年通路事業成長。

強固電腦業務方面，茂訊持續看好全球數位轉型商機。此外，俄烏戰爭當中的無人機，也被視為國防數位轉型案例，茂訊看好國防數位轉型及地緣政治變化，將加速帶動國防設備需求，相關商機將在未來數年持續帶動產業成長。

法人看好，隨著PC產業今年重回成長軌道，加上AI PC新產品陸續推出，有助茂訊通路事業銷量，至於強固電腦業務則持續穩定成長，看好茂訊下半年營運有望超過上半年，帶動全年業績優於去年。

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