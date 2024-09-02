星宇航空（2646）執行長翟建華昨（2）日表示，航空客運量明年可望恢復到疫情前規模，票價預期還是看漲；今年貨運開始翻倍成長，到明年仍維持高檔，因為台灣有許多高階AI伺服器出貨，目前台灣到北美的貨運艙位滿載。

星宇航空昨日參加富邦證券所舉辦法人說明會，星期日前已公布今年底將由興櫃轉上市，以每股20元溢價發行，推估星宇航有望在今年第4季順利轉上市掛牌。

法說會中，中轉業務成為關注焦點，翟建華表示，星宇航空發展北美市場，北美中轉東南亞是主要考量。相較台灣，新加坡、杜拜雖然人口少，但轉機市場非常大。台灣三家國籍航空總規模還不及杜拜轉機三分之一的份額，希望能將桃園機場作為樞紐，吸引旅客來台灣進行轉機，市場有機會達到兆元級產業的規模水準。

星宇航空上半年稅後純益9億元，年增172%，每股純益0.39元，相較去年同期增加0.21元。