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資拓宏宇登興櫃 每股52元
資拓宏宇（6614）將於今（3）日以每股52元登錄興櫃，董事長吳麗秀日前表示，看好下半年營運優於上半年，今年全年營運可望再創新高，樂觀看待前景。
資拓宏宇以AI、雲端、大數據等研發技術能力，打造全方位的數位轉型與永續智能解決方案。吳麗秀指出，公司具備大型資訊系統設計、開發與維運專業能力，並導入及運用六大核心技術，包含AI應用方案、產業流程自動化、歐碳永續雲、雲端服務、資料治理管理平台、聯網數據分析與洞察系統。範圍涵蓋民生關鍵資訊建設、銀行核心與分行系統，健保醫療費用給付平台、診所雲服務系統，智慧交通控制、鐵道與機場系統，水情監控及防災應變系統等。
資拓宏宇積極擴大經營規模，新接案件營收占比逐年提升，去年合併營收44.25億元，創歷史新高記錄。今年上半年合併營收19.23億元，年增1.35%，累計今年前七月合併營收22.19億元，年增3.57%，預期營運將持續保持成長態勢，全年可望再創新高。
展望未來，資拓宏宇除維持核心競爭力外，並將打造雲端暨AI化客製解決方案，推展新創服務及產品，創造公司第二成長曲線，協助企業數位轉型。
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