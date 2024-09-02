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廣運優化物流系統服務

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

智慧系統整合領導商廣運（6125）為優化物流系統設計及驗證流程，採用洛克威爾自動化Emulate3D數位分身模擬軟體，可視化大型專案流程，在虛擬環境中挖掘產線、機器設計等前期的潛在問題，提升實際部署階段的效率，協助客戶實現最佳成本效益。

隨著電商市場擴大且消費型態轉變，物流倉儲服務變的至關重要，研調機構Stratistics MRC指出，全球物流市場將以7.6%的年複合成長率持續增長至2030年。在需求多變、競爭激烈市場中，企業如何建置完善的物流體系提供客戶服務，是脫穎而出的關鍵。

廣運總經理柯智鈞表示，廣運以技術為導向結合經驗，積極發展物流倉儲自動化與智慧化技術，並藉由洛克威爾自動化數位分身模擬，優化建置成本與作業效率，提升廠房彈性拓展與部署準確性，協助客戶加速物流智慧化並維護品牌商譽。

廣運 電商

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