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長聖8月營收年增11.4% 樂觀營運
長聖（6712）昨（2）日公告8月合併營收8,778.9萬元，年增11.4%，創歷史同期新高，為今年連八月營收正成長；累計今年前八月合併營收4.99億元，年增20.07%，同創歷史新高。公司樂觀期待下半年業績將比上半年好。
長聖總經理黃文良指出，自《再生醫療雙法》通過後，長聖已獲衛福部核准多項自體細胞治療技術如ADCV、CIK、DC-CIK(WT-1)、DCCIK與Gamma Delta-T等，並繼續提供委託開發暨製造（CDMO）。另一方面，長聖已與全台19家醫療機構合作，包含台大醫院、臺北榮民總醫院與奇美醫院等醫療機構。
直至目前，長聖在細胞治療總核准件數、產品項目、合作醫院數量及收案人數等方面，皆位居國內首位。
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