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光聯營收／8月1.37億元 月增10.1%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

中小尺寸模組廠光聯（5315）2日公告今年8月合併營收1.37億元，月增10.1%，年增14%。累計今年前八個月合併營收9.48億元，年減19%。

光聯董事會已於8月14日推選出新任董事長，由前國立竹南高中校長陳江源當選，陳江源是易百益投資有限公司法人代表。光聯原董事長暨策略長吳孟翰，因舉家遷往英國的緣故，已於今年8月6日請辭。

光聯今年第2季合併營收3.89億元，季增30.9%，年減15.9％。稅後純益3,826.3萬元，季增111.1%，年減7.3％，每股純益0.36元。今年上半年營收6.86億元，年減25.19%。稅後純益5,635.3萬元，年減24.3%，每股純益0.53元。

今天股價小漲0.05元，成交量125張，收18.25元。

光聯 營收

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