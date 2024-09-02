長聖營收／8月8779萬元創高 下半年獲利有望比上半年倍數成長

長聖（6712）2日公告8月合併營收8778.9萬元，年增11.4%，創歷史同期新高，為今年連八月營收正成長；累計今年前八月合併營收4.99億元，年增20.07%，同創歷史同期新高。公司樂觀期待下半年業績將比上半年好，獲利將有望倍數成長。

長聖總經理黃文良指出，自《再生醫療雙法》通過後，長聖已獲衛福部核准多項自體細胞治療技術如ADCV、CIK、DC-CIK(WT-1)、DCCIK與Gamma Delta-T等，並繼續提供委託開發暨製造（CDMO）。另一方面，長聖已與全台19家醫療機構合作，包含台大醫院、臺北榮民總醫院與奇美醫院等醫療機構。

直至目前，長聖在細胞治療總核准件數、產品項目、合作醫院數量及收案人數等方面，皆位居國內首位。此外，並以全台首例DC-CIK 細胞治療真實世界數據(Real-World Data, RWD)發表在國際期刊，進一步推動了CDMO 業績增長，公司積極進行多項細胞治療產品優化，可提升毛利10至15%。

黃文良表示，長聖旗下的異體免疫細胞CAR001（CAR-T）新藥已獲得美國FDA 及台灣TFDA 核准進入臨床一／二a 試驗，並已於今年8月開始招募癌症患者，預計在9 月施打首位受試者，是台灣再生醫療開發史上的重要里程碑。

他表示，今年行政院7月通過了衛福部的「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」，將挹注全民健康保險基金，指定用於「癌症新藥暫時性支付專款」，已上市CAR-T治療每劑要價逾1,500萬元，經健保議價後，每劑給付價為819萬元，不論是政府與民眾都仍是負擔。

長聖的CAR001為異體細胞新藥，可大量生產製造「Off-the-shelf」隨取隨用，具備降低成本的優勢，CAR001價格將會更親民與降低政府負擔。長聖積極進行CAR001臨床試驗，未來完成二期臨床試驗並具有全性與初步療效，將力拼首家以異體CAR-T治療實體癌再生醫療製劑業者，並且將規劃申請全民健康保險。

依據最新衛生福利部2021年癌症登記報告，新發生癌症人數為12萬1,762人，若CAR001開發成功上市，將有助於減輕我國政府和民眾的負擔，為無數癌末患者帶來生機。