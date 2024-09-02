抽紅包！9月25日兩檔新股掛牌 若中籤都可望賺進逾2萬

上市櫃公司陸續添新兵，9月預計有6家公司掛牌上市或上櫃，由2日的竹陞科技（6739）打頭陣，上櫃首日大漲76.5元，收在151.5元，漲幅102%，中籤者抽1張賺1張，抽籤紅包相當豐厚；中台（6923）、汎瑋材料（6967）將同在9月25日掛牌上市、上櫃，以2日興櫃收盤價計算，中籤可望獲利逾2萬元，報酬率分別為28%、41%。

根據證交所統計，9月將上市櫃掛牌的公司有6家，其中上櫃新股有4家，上市新股1家及1家在創新板上市，以掛牌先後來看依序是竹陞科技在2日上櫃、9月5日則是成信實業（6721）創新板上市、9月10日王座（2751）上櫃掛牌、9月20日台特化（4772）掛牌上櫃、9月25日有兩檔同日掛牌，分別是中台上市及汎瑋材料上櫃。

王座2日截止公開申購，預計9月4日抽籤；台特化則正在進行競價拍賣，投標日至3日截止；中台及汎瑋材料則是同步在9月4~6日辦理競價拍賣，預計9月10日開標，之後預計在9月12~16日辦理公開申購。

中台競價拍賣底價67.8元，競標張數6,330張，每股發行價格暫定80元，預計9月25日掛牌上市，以2日興櫃收盤價103元計算，若是抽中可望獲利2.3萬元，報酬率達28.75%。

汎瑋材料競價拍賣底價43.48元，競標張數1,587張，每股發行價格暫定50元，預計9月25日掛牌上櫃，以2日興櫃收盤價70.5元計算，若是抽中可望獲利2.05萬元，報酬率達41%。

中台為事業廢棄物處理大廠可寧衛（8422）轉投資，2001年5月9日成立，主要業務項目包含事業廢棄物焚化發電之綜合處理、處理含汞廢棄物和熱裂解回收貴金屬，及處理電子廢棄物印刷電路板回收銅，透過上述技術及綠色能源解決方案，將廢棄物轉化為有用的資源，減少對環境負面的影響。

中台原主要從事廢照明光源、含汞廢棄物、熱裂解貴金屬回收及廢印刷電路板回收處理業務，2019年建造以焚化發電為主的廢棄物綜合處理中心，已在2022年第2季正式商轉營運，專門處理危害類之事業廢棄物的焚化業務，主要服務對象涵蓋半導體、電子、化工及醫療等產業。

汎瑋材料主要業務為電子功能性材料，應用範圍包括手機、筆電、平板電腦、汽車產業、生技醫療、穿戴式裝置、自行車及運動器材等領域；今年上半年營收6.56億元，稅後純益4,153萬元，每股純益1.84元。