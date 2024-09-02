快訊

地牛翻身！花蓮外海16點26分規模5.5地震 最大震度4級

京華城案先聲押彭振聲 柯文哲「插隊」先開羈押庭？原因曝光

膽大！華為對決蘋果發表會曝光「顛覆性新品」 網力捧：我會買

大略-KY公告因「這原因」 無法如期申報第2季財報

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

大略-KY（4804）2日公告無法如期申報第2季財報，公司表示，前任會計主管莊子彬辭任後，前任經營團隊未依規定積洽聘人員接任，也未接洽委任會計師辦理財報查核，以致無法於法定期限內完成第2季財務報表。

大略-KY日前由華龍國際召開股東臨時會，在8月26日全面改選董事，同日接續召開董事臨時會推選董事長、審計委員會召集人、薪酬委員會召集人，重新聘任張右坪回任總經理，積極接洽現任簽證會計師洽詢第2季查帳事宜，同時接洽前任董事長陳泓彰要求辦理交接，以期有效解決問題。公司表示，待完成財報後，將盡速依規定補行公告。

大略-KY表示，8月29日發存證信函通知前任董事長陳泓彰辦理交接，但至今尚未辦理交接，未交出公司登記與營運所需資料，及查帳所需的帳冊與憑證。

董事長 財報

延伸閱讀

查帳記者會驚見上星期發票 民眾黨：廠商漏開要求補開

影／柯文哲道歉請假3個月自請調查 黃珊珊稱1900萬支出漏報

影／柯文哲道歉請假3個月自請調查 黃珊珊稱1900萬支出漏報

止血！柯文哲自請中評會調查 將請假暫別黨主席職務

相關新聞

抽紅包！9月25日兩檔新股掛牌 若中籤都可望賺進逾2萬

上市櫃公司陸續添新兵，9月預計有6家公司掛牌上市或上櫃，由2日的竹陞科技（6739）打頭陣，上櫃首日大漲76.5元，收在...

這檔紡織股上半年每股擬配息16元 殖利率23.6%、9月16日除息

紡織廠光明（4420）因去年售地大賺，繼去年每股配發20元股息後，董事會日前通過今年上半年盈餘分配案，每股將配發現金股利...

竹陞科技上櫃蜜月夯 中籤賣最高可賺7.9萬、報酬率105%

櫃買家族添新兵，竹陞科技（6739）2日上櫃掛牌，承銷價75元，是今年第16家上櫃掛牌的公司，早盤以135元開出，上漲6...

中裕愛滋病藥臨床 邁步

中裕（4147）近日公告，長效型TMB-365／380以每兩個月注射一次的完整合併愛滋病治療，臨床2a試驗全部受試者已完...

安勤Q3營收挑戰新高

工業電腦廠安勤（3479）今年下半年在在零售、車廠及醫療領域專案出貨下，將維持逐季增長態勢，本季營收有機會挑戰歷史新高紀...

創控設備供貨提升

晶圓廠因應未來AI晶片需求的建廠規畫，帶動氣體分子汙染物（AMC）微汙染監控需求持續增加，AMC設備廠商創控科技（690...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。