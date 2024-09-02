大略-KY公告因「這原因」 無法如期申報第2季財報
大略-KY（4804）2日公告無法如期申報第2季財報，公司表示，前任會計主管莊子彬辭任後，前任經營團隊未依規定積洽聘人員接任，也未接洽委任會計師辦理財報查核，以致無法於法定期限內完成第2季財務報表。
大略-KY日前由華龍國際召開股東臨時會，在8月26日全面改選董事，同日接續召開董事臨時會推選董事長、審計委員會召集人、薪酬委員會召集人，重新聘任張右坪回任總經理，積極接洽現任簽證會計師洽詢第2季查帳事宜，同時接洽前任董事長陳泓彰要求辦理交接，以期有效解決問題。公司表示，待完成財報後，將盡速依規定補行公告。
大略-KY表示，8月29日發存證信函通知前任董事長陳泓彰辦理交接，但至今尚未辦理交接，未交出公司登記與營運所需資料，及查帳所需的帳冊與憑證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言