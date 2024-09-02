創控設備供貨提升
晶圓廠因應未來AI晶片需求的建廠規畫，帶動氣體分子汙染物（AMC）微汙染監控需求持續增加，AMC設備廠商創控科技（6909）全年獲利拚成長，公司提到，上半年已損益兩平，下半年出貨看增，同時來自記憶體廠的需求也恢復，有助設備出貨提升。
創控表示，由於接單到出貨至客戶驗收認列營收有時間差，創控上半年表現多為虧損，下半年待客戶驗收後，營收一次性認列入帳，本業獲利即可實現，內部樂觀看待今年全年的業績表現。
創控提到，提供監測低濃度AMC、揮發性有機氣體（VOCs）的客製化解決方案，目前主要產業應用分為半導體製程控管與環境空氣監測兩大領域，產品具有移動性、即時性和高彈性布建的特點，除攻占半導體先進製程預防AMC的剛性需求，亦逐步拓展至光電業、先進封裝等產業，今年來自半導體產業訂單成長可期。
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