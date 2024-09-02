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鑫創進軍邊緣AI 有斬獲

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠鑫創電子（6680）今年儘管車用業務受到全球電動車產業「內捲」影響，成長幅度受到壓抑，但仍看好相關業務全年業績仍有個位數增長，加上邊緣AI業務持續擴大貢獻，成為公司第二成長引擎，法人看好鑫創電子8月及本季營收有望創高，並一路成長至11月，預計第4季為全年單季高峰，全年營收有望挑戰年增兩成，續寫新高紀錄。

鑫創電子近年成長主要依靠車用業務，平均每年業績皆有雙位數成長力道，但今年在全球車市內捲下，鑫創電子也受影響，壓抑增長幅度，但公司仍預期今年車用業務相比去年有5%至10%增長空間。

以產品及應用領域區分，鑫創電子今年上半年車用占比約六成，三成為邊緣AI業務，剩下為傳統自動化領域，該業務受到整體市場庫存調整影響，在客戶拉貨趨緩下，鑫創電子預計傳統自動化業務今年將衰退。

儘管今年車用增長受壓抑、傳統自動化業務走衰，但在邊緣AI業務大增下，成為支撐成長重要動能，也是今年業績增幅最強的業務。

法人預估，鑫創電子在車用及邊緣AI專案出貨下，預計8月營收將創新高紀錄，並持續成長至11月，估本季營收將創新高，第4季續揚，帶動全年營收挑戰10%至20%增幅。

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