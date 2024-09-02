星宇南半球航線 啟動

星宇首度插旗南半球。星宇航空（2646）上市掛牌前，持續拓展航點，昨（1）日正式開航印尼雅加達航線，飛往星宇第一個南半球的航點，飛航據點再下一城。

星宇首航班JX761於昨上午啟航，雅加達當地於蘇加諾-哈達國際機場以剪綵儀式迎接，並在印尼交通部長Budi Karya Sumadi、駐印尼台北經濟貿易代表處代表陳忠、印尼民航總局首長Maria Kristi、星宇航空印尼代理行監理人Robert Chen、董事長Lesmana Hartanto，星宇航空顧問洪文炎、策略長劉允富以及近兩百位旅客的見證下完成儀式。

星宇策略長劉允富表示，雅加達為印尼的經濟文化中心，鄰近區域有眾多台商，且印尼擁有豐富勞動力資源，在全球勞動力市場中扮演重要角色，星宇航空綿密的亞洲航網搭配北美洛杉磯、舊金山及西雅圖三條航線可滿足頻繁往返兩地或北美的台商及商務旅客、移工。

星宇將辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案，發行股數為普通股4.7億股，發行價則暫定以20元溢價發行，預計募集總金額為94億元。