新兵報到 竹陞2日掛牌

櫃買家族本周再添新兵，竹陞科技（6739）今（2）日上櫃掛牌，承銷價為75元，是今年第16家上櫃掛牌的公司。資拓宏宇將於3日登錄興櫃，興櫃認購價為52元，今年來新登錄興櫃公司將達到43家。

竹陞科技2日上櫃，櫃買中心擬舉辦「竹陞科技（股）公司上櫃掛牌典禮」，並於上午9時整進行竹陞科技「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃的證券承銷商及簽證會計師共同與會。

竹陞科技主要從事高科技產業製程設備的數據採集系統及智能自動化系統的研發、生產及銷售，2023年度合併營收為2.55億元，稅後淨利為4,986萬元，每股稅後純益（EPS）為2.5元；2024年上半年合併營收1.73億元，稅後淨利為4,990萬元，EPS為2.44元。

資拓宏宇將於3日登錄興櫃，其主要從事系統建置及軟體開發，為具備專業化、大型化與國際化的資訊服務公司，主要營業項目包含提供應用系統開發建置專案服務、雲端服務、軟硬體設備買賣及維運服務。