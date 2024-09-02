快訊

柯文哲回家了！小草要北檢道歉 館長離開前「這句」超嗆

新兵報到 竹陞2日掛牌

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買家族本周再添新兵，竹陞科技（6739）今（2）日上櫃掛牌，承銷價為75元，是今年第16家上櫃掛牌的公司。資拓宏宇將於3日登錄興櫃，興櫃認購價為52元，今年來新登錄興櫃公司將達到43家。

竹陞科技2日上櫃，櫃買中心擬舉辦「竹陞科技（股）公司上櫃掛牌典禮」，並於上午9時整進行竹陞科技「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃的證券承銷商及簽證會計師共同與會。

竹陞科技主要從事高科技產業製程設備的數據採集系統及智能自動化系統的研發、生產及銷售，2023年度合併營收為2.55億元，稅後淨利為4,986萬元，每股稅後純益（EPS）為2.5元；2024年上半年合併營收1.73億元，稅後淨利為4,990萬元，EPS為2.44元。

資拓宏宇將於3日登錄興櫃，其主要從事系統建置及軟體開發，為具備專業化、大型化與國際化的資訊服務公司，主要營業項目包含提供應用系統開發建置專案服務、雲端服務、軟硬體設備買賣及維運服務。

櫃買中心 興櫃

延伸閱讀

興櫃一周回顧／唯數勁揚29% 登漲幅王

汎瑋9月下旬上櫃 看好AI筆電換機潮

星亞29日登興櫃 每股45元

世界健身上半年 EPS 2.07元

相關新聞

中裕愛滋病藥臨床 邁步

中裕（4147）近日公告，長效型TMB-365／380以每兩個月注射一次的完整合併愛滋病治療，臨床2a試驗全部受試者已完...

安勤Q3營收挑戰新高

工業電腦廠安勤（3479）今年下半年在在零售、車廠及醫療領域專案出貨下，將維持逐季增長態勢，本季營收有機會挑戰歷史新高紀...

創控設備供貨提升

晶圓廠因應未來AI晶片需求的建廠規畫，帶動氣體分子汙染物（AMC）微汙染監控需求持續增加，AMC設備廠商創控科技（690...

鑫創進軍邊緣AI 有斬獲

工業電腦廠鑫創電子（6680）今年儘管車用業務受到全球電動車產業「內捲」影響，成長幅度受到壓抑，但仍看好相關業務全年業績...

櫃買上櫃宣導 回響大

櫃買中心為吸引更多優質企業上櫃、興櫃掛牌及促進台灣資本市場蓬勃發展，再次攜手永豐金證券於8月29日舉辦「推動優質企業上（...

大宇資推新手遊搶商機

遊戲研發商大宇資（6111）與日商艾鳴合作的新款手機遊戲《2.5 次元的誘惑》，日前展開事前登陸，預計9月3日在手機雙平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。