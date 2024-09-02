安勤Q3營收挑戰新高

工業電腦廠安勤（3479）今年下半年在在零售、車廠及醫療領域專案出貨下，將維持逐季增長態勢，本季營收有機會挑戰歷史新高紀錄。

安勤積極布局AI商機，目前已經有醫療HPC的經驗，安勤表示，接下來會擴大生成式AI及HPC產品線，包括從主板延伸到L10、增加液冷及企業生成式AI落地等解決方案。

隨著工業電腦市場庫存清理逐漸告尾聲，安勤看好下半年營運復甦力道，先前出貨處於遞延的歐洲心導管醫療伺服器訂單，已於7月起開始逐步量產出貨；而日本餐飲客戶智慧零售設備也自6月開始出貨，預計一路貢獻到明年。

此外，總量達2.7萬台的陸資車廠自動化設備訂單，將於今年第4季開始出貨，主要貢獻會在明年度，並持續出貨到後年。

整體來看，安勤看好今年第3季在零售、車廠及醫療領域各專案出貨，預計8、9月業績將維持7月水準，意味著單季營收有望重回年成長軌道，且有望挑戰歷史新高紀錄，而第4季營運將持續走揚，全年維持逐季走高態勢。

在毛利率表現方面，安勤受惠新專案單價較高，毛利率優於公司平均產品，預期下半年毛利率有機會優於上半年的26.4%，但較大的走強預計將在2025年。

若以安勤應用別區分，今年上半年醫療占25%、零售18%、工業16%、博弈15%及其他26%；以上半年地區營收比重來看，美洲為51%、亞洲23%、歐洲13%、台灣6%及其他7%。

安勤在HPC及生成式AI伺服器領域，除持續完整HPC產品線外，也增加液冷解決方案，同時安勤發展針對SLM（70B或以下）之生成式AI伺服器，提供企業生成式AI落地解決方案。

安勤表示，接下來會垂直、水平擴大生成式AI及HPC產品線，包括從主板延伸到L10、增加液冷及企業生成式AI落地等解決方案。且除HPC主板外，也會往L10解決方案發展，客戶除醫療外，現在也有工業自動化、辦公室設備等領域客戶。