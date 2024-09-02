櫃買上櫃宣導 回響大

櫃買中心為吸引更多優質企業上櫃、興櫃掛牌及促進台灣資本市場蓬勃發展，再次攜手永豐金證券於8月29日舉辦「推動優質企業上（興）櫃宣導會」，說明企業申請上（興）櫃相關規定與應注意事項，吸引近30家有意進入資本市場的企業與會，並透過一對一圓桌座談交流，以協助更多具發展潛力企業進入櫃買市場。

櫃買中心副總經理李淑暖表示，今年適逢櫃買中心成立30周年，自成立以來已扶植超過2,500家公司進入資本市場，一路扮演陪跑員的角色，建構包括上櫃主板、興櫃市場及創櫃板之多層次資本市場架構以滿足中小微企業的籌資需求，也獲得世界銀行譽為「扶植中小企業最有經驗的交易所」。截至8月28日，上櫃掛牌家數已達826家，市值超過100億元的上櫃公司達146家，其中有八家已超過千億，可見已有許多中小企業透過櫃買中心多層次資本市場架構，持續壯大規模及提升競爭力。

上櫃股票市場方面，半導體及生技醫療產業已形成完整產業聚落，分居市值前二名，而近年隨著新興產業的蓬勃發展，櫃買中心為使具特色的上興櫃公司更具識別度，因此新增「綠能環保」、「數位雲端」、「運動休閒」及「居家生活」等四大產業類別，除讓投資人更容易聚焦外，也期望可以形成多元產業掛牌聚落。

永豐金證券投資銀行事業處處長蔡東良則指出，櫃買中心架構的多層次資本市場，持續協助我國中小微企業在不同階段發展，企業得藉由上櫃進行制度優化、募得所需資金並壯大自身規模，更得提升我國優質企業之能見度。

櫃買中心表示，透過本次宣導會，直接與有意進入資本市場的企業高階主管雙向溝通，藉由瞭解公司的營運狀況，幫助發行公司儘早釐清進入資本市場的相關議題，並建議調整與改善的方向，期許未來有更多具發展潛力的企業進入櫃買市場，以提供投資人更優質的投資平台，創造共贏局面。