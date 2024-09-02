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大宇資推新手遊搶商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲研發商大宇資（6111）與日商艾鳴合作的新款手機遊戲《2.5 次元的誘惑》，日前展開事前登陸，預計9月3日在手機雙平台上市，搶攻第3季遊戲商機。

據悉，《2.5 次元的誘惑》為日本集英社漫畫為原作的人氣動畫改編遊戲，因此遊戲在上市前就受市場關注。該遊戲由艾鳴負責開發，大宇資負責台港澳地區營運。

業界人士表示，由於該遊戲具有IP價值，而且至今漫畫還在連載，相當具有人氣，改編遊戲也讓不少玩家相當期待，加上遊戲玩法與內容主打二次元市場，有望取得不錯的成績。

大宇資今年前七月營收28.11億元，年增55%，主因新增子公司營收所貢獻。針對遊戲本業方面，大宇資近期調整市場策略，目標將擴大台港澳市場遊戲發行數量。

大宇資指出，遊戲部分預估今年約有二至三款，明年預計至少五款，而全球發行的手機遊戲目前已在中南美洲、東南亞市場逐步上架，休閒博弈也在拓戰市場，以營收結構來看，遊戲代理約六至七成，全球發行約占二成，休閒博弈與單機遊戲約占一成。

此外，大宇資先前宣布將出售旗下《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》的智慧財產權，目前正與買家洽商，目標今年底前完成交易案。

大宇資 手機遊戲 營收

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