英特磊攻銻化鎵 拚轉盈

三五族大廠英特磊 IET-KY（4971）昨（29）日召開線上法說會，董事長高永中指出，今年銻化鎵產品出貨量成長性高，價格有望向上調整，幫助獲利表現，力拚下半年轉虧為盈。

英特磊今年上半年每股虧損1.6元，較去年同期每股虧損0.54元擴大，主因來自營收規模不如預期，產能擴大，但營運成本也隨之增加，加上原物料上漲拉高成本，下半年業績將有所改善，希望重返成長正軌。

近期中國大陸開始限制銻原料出口，市場憂心是否衝擊英特磊業績，高永中表示，目前公司銻原料備貨量約兩年，且持續外購，市場對銻的需求正持續增加，也可調整價格，對毛利率有正面幫助。高永中透露，目前銻原料的價格正倍數成長，尤其是部分機敏市場非銻不可，銻原料吃緊確實已有一些影響發生，所幸公司備貨量還算充足，市場變化對公司有利。

展望下半年，英特磊預期，銻化鎵紅外線磊晶片市場將持續成長，可望貢獻20%以上營收，而磷化銦（InP）磊晶產品隨AI產業蓬勃發展，帶動市場HBT及PIN產品加快升級，光接收器PIN 6吋訂單也已到位，需求將逐季增加。

至於市場關注美國晶片法案補助進度，對此，高永中指出，公司同時符合美國聯邦政府與德州州政府的晶片法案補助資格，今年6月已先遞交聯邦晶片法案補助正式申請，尚待美國商務部審查，預估補助金額將落在1,300至1,600萬美元之間。