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英特磊上半年虧損擴大 單季毛利率創11年來新低

中央社／ 台北29日電

化合物半導體廠英特磊IET-KY上半年營收新台幣3.43億元，年增20.35%；但稅後淨損5861萬元，較去年同期虧損擴大1.95倍。英特磊第2季毛利率僅6.44%，較去年同期大減7.06個百分點，創2013年掛牌來新低，引發法人疑慮。

英特磊今天舉行法人說明會，董事長高永中解釋，上半年毛利率下降、虧損擴大，主要是成本結構和去年不太一樣。由於公司持續擴廠，一些機台設備陸續裝設好，開始認列折舊等，成本提高；相較之下，新訂單和營收的推進速度還沒有跟上，造成毛利率下滑。

其次，美國物價成本上升，很多供應商提高材料售價；加上為了光電等新領域布局，增加人力和訓練，都帶動成本增加。

英特磊表示，成本增加已反映在第2季，根據內部估算，季營收每增加1000萬元，可帶動毛利率拉升約4個百分點；隨著新產品陸續出貨，下半年營收衝高，毛利率可望跟著拉高。

英特磊表示，目標下半年不僅要賺錢，而且希望能彌補上半年虧損，力拚全年損益維持正數。

英特磊主要產品線包括砷化鎵（GaAs）磊晶片、磷化銦（InP）磊晶片和銻化鎵（GaSb）等。高永中表示，第2季砷化鎵的訂單符合預期，磷化銦訂單則低於預期，主因AI資料中心（Data Center）盛行，各元件都要加速升級。以磷化銦元件為例，原本主流為50G或100G，突然大家提前去追更高端的200G元件，這短時間會造成舊品的存貨需要消化，訂單不如預期。

高永中認為，舊款元件的庫存調整是短時間，接下來新款元件要建立庫存，有望帶動另一波需求。

在銻化鎵的部分，法人關心大陸宣布9月15日起銻金屬原料實施出口管制，英特磊可能面臨原料短缺危機。對此，英特磊表示已提前儲備銻金屬原料，足供2至3年所需。

毛利率 營收 磊晶片

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