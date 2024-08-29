這檔居家股上半年EPS 6.15元 全年估賺一股本、股價飆高

泰金-KY（6629）半年報表現亮眼，上半年稅後純益2.19億元，年增200%，每股大賺6.15元，已超越去年全年獲利表現，在居家類股的半年表現僅次於寶雅（5904）和億豐（8464），法人估，泰金-KY受惠客戶開始回補庫存，加上新客戶訂單持續放大，且將切入水五金零配件業務，今年獲利表現可期，不僅將賺進一個股本，且將創掛牌以來新高。

泰金-KY 29日股價表現強勁，盤中股價來到148元，漲幅4.6%，本波股價已來到歷史新高。泰金-KY為家飾鑄件供應大廠，今年以來除了在既有產品櫥櫃把手、衛浴配件、窗簾系列市場持續深耕，也積極開發新項目搶占產品市占率。另一方面，開拓新客戶，打入更多零售通路，與知名品牌客戶合作，提高產品銷量策略奏效，帶動業績表現。

泰金-KY專注家飾產業，銷售地區以歐美為主，與當地房地產市場、景氣息息相關。2024年市場預期美國央行高利率政策將逐步放緩，降息可能性增加，預估美國房地產市場將可回溫，終端市場需求有望復甦。此外，泰金-KY近年在多樣化產品領域的開發策略持續積極進行，可望在2024年有所斬獲，在業務端及生產端的雙重優化下，帶來成長動能。

法人表示，泰金-KY在新客戶、新產品挹注帶動下，加上客戶庫存回補需求增加，全年訂單成長可期，毛利率方面則匯率以及產品組合，亦可望有不錯的表現。預估泰金-KY今年營收將來到16億元，年增三成，獲利可望較去年翻倍，將賺進一個股本。