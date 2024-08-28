桓鼎董事會運作正常 照案通過上半年財報及各項議案

桓鼎-KY（5543）於28日召開董事會，全體四席董事及三席獨立董事皆出席，決議通過2024年上半年合併財務報告案，顯示公司董事會運作一切正常。

桓鼎2024年第2季合併營收8.06億元，季減12.52%、年減7.21%，稅後虧損歸屬母公司業主2,802萬元，每股稅後虧損（EPS）0.71元，其中第2季綠色能源業務營收比重達51.23%，受惠電池模組急單需求延續、儲能牆系統產品小量出貨。

桓鼎表示，集團第2季整體營運由盈轉虧，主要受中國大陸金屬建材業務訂單認列明顯減少，第2季大陸金屬建材虧損達4,150萬元，分別較今年第1季虧損242萬元、去年同期虧損1,007萬元增加，更係集團推動綠色能源業務轉型、改善大陸金屬建材營運效率刻不容緩。

桓鼎指出，關於前董事長張建智先生透過新聞媒體聲明8月22日臨時董事會決議無效一事，係經過半數董事於8月12日請求張建智先生召開，事先已列入董事會開會通知之討論與表決議案，且該開會通知還是張建智先生以主席名義發出，何來臨時動議一說，明顯顛倒是非！

桓鼎強調，8月22日臨時董事會張建智先生逕行宣布散會並自行一人離場後，在場董事則依法互推董事會代理主席（依公開發行公司董事會議事辦法第13條第4項準用同法第10條第3項規定），並由三分之二以上在職董事出席以及出席董事過半數同意後一致推舉莊宏偉擔任董事長（依公司法208條第1項），董事會決議皆「合法」、「合規」，勿以對自己有利的方式扭曲法律解釋，企圖混淆視聽，桓鼎實在感到不解。

不僅如此，依據桓鼎之印鑑保管與使用辦法，公司登記大章應由董事長負責保管，然而張建智先生漠視董事會之決定，違反桓鼎之印鑑保管與使用辦法，仍自行侵占公司登記大章，顯已嚴重違法且違背公司治理。

桓鼎集團堅持維護公司、全體員工、往來廠商及相關利害關係人之權益，業已依法採取相關法律程序，並籲請張建智先生自重，考量以公司治理、努力提升股東、員工與所有利害關係人權益為首要目標，而非增加紛擾影響公司名譽，造成股東權益、員工安定以及上下游合作夥伴不利的負面影響。