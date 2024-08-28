星宇第4季轉上市 將辦現增、每股20元溢價發行

星宇航空（2646）昨（28）日公告，預計今年底前由興櫃轉為上市，擬辦理現金增資發行普通股4.7億股，以每股20元溢價發行，預計可募資金額為94億元。業界推估，星宇航有望在今年第4季順利轉上市掛牌。

星宇航空昨天公告，為充實營運資金，董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股，普通股以不超過47萬張為上限，每股面額10元，暫定溢價發行以新台幣20元，預計募集總金額為94億元。

星宇航空上半年稅後純益9億元，年增172%，每股盈餘0.39元，相較去年同期增加0.21元。7月總營收為34.67億元，續創歷史新高，月增率13%，年增率53%；7月客運營收30.26億元，月增13%，年增50%，受惠於暑假旺季，旅運市場蓬勃發展，載客人數與票價均顯著成長，帶動營收強勁提升。

因應暑假旺季需求，台北-富國島航線自8月下旬起部分日期增班，並於9月1日起放大以A330neo提供服務。因應航機運能成長，同時持續深耕北美市場，規劃8月16日開航台北-西雅圖航線，將進一步完善北美及亞洲中轉網絡。