聰泰 跨足機器人領域

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
機器人示意圖。 路透
機器人示意圖。 路透

聰泰（5474）總經理林宏沛昨（28）日表示，該公司攜手輝達（NVIDIA），把自家影像採集技術結合AI應用在邊緣運算產品，包括監控、直播、教育、醫療與廣播等領域，今年的開案量已逾60個，同時跨入AI機器人領域，展望下半年到明年，都將令人振奮。

林宏沛昨天代表聰泰，參加櫃買中心業績發表會。他說，聰泰是影像擷取卡的專家，在還沒有AI之前，就已經在做影像採集、錄影、傳輸與監看。早期聰泰與電腦廠合作，現在則與輝達合作，並把產品與技術，延伸到主機板，提供給客戶客製化的電腦平台。

他強調，聰泰已經累積二、三十年技術，影像擷取卡技術領先全球，技術領先是因為軟體，隨著生成式AI的到來，許多產品將從雲端走向邊緣或是地端，聰泰攜手輝達，把聰泰的產品放在輝達的平台上，目前90%的軟體都在輝達平台，並應用在各個行業，包括醫療、監控安防、機器人與無人機等。

林宏沛說，截至今年8月，客戶開案數量超過60多個，期待今年下半年與2025年都將是令人振奮的消息，把餅做大之後，業績自然會發生，時間到了就遍地開花。他指出，聰泰的客群相當優質，產品價格從399美元到1,599美元，90%都是中高端客戶，因為客戶沒有價格導向，優質的客戶，合作會比較長久，客戶比較不會選擇低價的產品。

AI 軟體 輝達

延伸閱讀

台灣無人機產業迎新機 外貿協會攜手業者推動國際行銷

氣氛轉趨謹慎！市場靜待美國經濟數據、輝達財報 亞股多收漲

市場靜待輝達財報 日股收漲

賭輝達財報大好？台積電、鴻海拉尾盤推升台股收最高

相關新聞

聰泰 跨足機器人領域

聰泰（5474）總經理林宏沛昨（28）日表示，該公司攜手輝達（NVIDIA），把自家影像採集技術結合AI應用在邊緣運算產...

資拓宏宇攻AI 9月3日登興櫃

資拓宏宇預計9月3日以每股52元登錄興櫃，憑藉著AI、雲端、大數據等研發技術能力，打造全方位的數位轉型與永續智能解決方案...

鈦昇 卡位扇出型技術

半導體設備商鈦昇（8027）強攻先進封裝市場報捷，順利卡位FOPLP（扇出型面板級封裝）、玻璃基板供應鏈，並獲得一線整合...

群翊搶商機 明年展望樂觀

PCB暨載板乾製程設備廠群翊（6664）昨（28）日參加由鈦昇號召的玻璃基板聯盟，法人指出，群翊在扇出型晶圓級封裝（FO...

上櫃公司第2季業績發表會 回響熱烈

配合上櫃公司2024年第2季財務報告公告，櫃買中心於8月16日至28日舉辦六場次多樣化主題「櫃買市場業績發表會」，吸引眾...

中天新藥 6.5億權利金入袋

中天（4128）昨（28）日傍晚公告，子公司中天（上海）生物科技公司，昨確認收到大陸華潤雙鶴藥業公司依約支付第一期「速必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。