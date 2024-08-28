聰泰 跨足機器人領域

聰泰（5474）總經理林宏沛昨（28）日表示，該公司攜手輝達（NVIDIA），把自家影像採集技術結合AI應用在邊緣運算產品，包括監控、直播、教育、醫療與廣播等領域，今年的開案量已逾60個，同時跨入AI機器人領域，展望下半年到明年，都將令人振奮。

林宏沛昨天代表聰泰，參加櫃買中心業績發表會。他說，聰泰是影像擷取卡的專家，在還沒有AI之前，就已經在做影像採集、錄影、傳輸與監看。早期聰泰與電腦廠合作，現在則與輝達合作，並把產品與技術，延伸到主機板，提供給客戶客製化的電腦平台。

他強調，聰泰已經累積二、三十年技術，影像擷取卡技術領先全球，技術領先是因為軟體，隨著生成式AI的到來，許多產品將從雲端走向邊緣或是地端，聰泰攜手輝達，把聰泰的產品放在輝達的平台上，目前90%的軟體都在輝達平台，並應用在各個行業，包括醫療、監控安防、機器人與無人機等。

林宏沛說，截至今年8月，客戶開案數量超過60多個，期待今年下半年與2025年都將是令人振奮的消息，把餅做大之後，業績自然會發生，時間到了就遍地開花。他指出，聰泰的客群相當優質，產品價格從399美元到1,599美元，90%都是中高端客戶，因為客戶沒有價格導向，優質的客戶，合作會比較長久，客戶比較不會選擇低價的產品。