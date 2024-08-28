聽新聞
test
0:00 / 0:00

鈦昇 卡位扇出型技術

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

半導體設備商鈦昇（8027）強攻先進封裝市場報捷，順利卡位FOPLP（扇出型面板級封裝）、玻璃基板供應鏈，並獲得一線整合元件廠（IDM）、封測大廠青睞，相關設備逐步展開出貨，下半年營運有望優於上半年，全年重拾成長態勢。

鈦昇並積極引領玻璃基板進入量產時代，昨（28）日舉辦「玻璃基板供應商E-core System聯合交流會」，攜手數十家業者共同打群架、成立玻璃基板聯盟。鈦昇營運長趙偉克表示，聯盟成立只是開始，期望供應鏈設備在今、明年能完成量產準備，並在2026年進入小幅量產，目前鈦昇TGV設備最高每秒可達8,000孔。

鈦昇指出，隨著AI晶片、高頻高速通訊設備和元件需求的快速增長，玻璃基板在先進封裝技術中的重要性日益凸顯，與當前普遍使用的有機銅箔基板相比，玻璃基板具有更密集的佈線能力與更高的訊號性能潛力。此外，玻璃的平坦度極高，並且能承受高溫和高電壓，這些優勢使其成為傳統基板的理想替代方案。

不過，玻璃基板製程涵蓋玻璃金屬化（Glass Metallization）、後續的ABF壓合製程，以及最終的玻璃基板切割，且在玻璃金屬化，Glass Core中一製程涉及TGV（Through-Glass Via）、濕蝕刻（Wet Etching）、AOI光學檢測、鍍膜（Sputtering）及電鍍（Plating）等，所以鈦昇成立「玻璃基板供應商E-core System大聯盟」，齊心協力推動完整解決方案，為海內外客戶提供適用於下一代先進封裝的玻璃基板設備與材料。

趙偉克指出，玻璃基板技術關鍵在於首道玻璃雷射改質（TGV）工序，過往速度僅能每秒10至50個，鈦昇五年前起與北美整合元件廠（IDM）客戶合作研發TGV技術，並在去年成功通過製程驗證，當前已能實現客製化圖形每秒600至1,000個孔，固定圖形或矩陣型甚至可達每秒8,000孔。

法人看好，在2024年國際半導體展（SEMICON Taiwan 2024）召開在即，鈦昇聯合台廠共組玻璃基板聯盟，準備在展期大秀實力，後市可期。

半導體 大聯盟

延伸閱讀

鈦昇衝玻璃基板 攜手本土業者成立 E-core System 大聯盟

瞄準AI發展 賀利氏電子推出先進封裝材料解決方案

CoWoS帶動先進封裝設備需求 2024年先進封裝設備銷售可望破10%

集邦：CoWoS帶動需求 今年先進封裝設備銷售可望破10%

相關新聞

聰泰 跨足機器人領域

聰泰（5474）總經理林宏沛昨（28）日表示，該公司攜手輝達（NVIDIA），把自家影像採集技術結合AI應用在邊緣運算產...

資拓宏宇攻AI 9月3日登興櫃

資拓宏宇預計9月3日以每股52元登錄興櫃，憑藉著AI、雲端、大數據等研發技術能力，打造全方位的數位轉型與永續智能解決方案...

鈦昇 卡位扇出型技術

半導體設備商鈦昇（8027）強攻先進封裝市場報捷，順利卡位FOPLP（扇出型面板級封裝）、玻璃基板供應鏈，並獲得一線整合...

群翊搶商機 明年展望樂觀

PCB暨載板乾製程設備廠群翊（6664）昨（28）日參加由鈦昇號召的玻璃基板聯盟，法人指出，群翊在扇出型晶圓級封裝（FO...

上櫃公司第2季業績發表會 回響熱烈

配合上櫃公司2024年第2季財務報告公告，櫃買中心於8月16日至28日舉辦六場次多樣化主題「櫃買市場業績發表會」，吸引眾...

中天新藥 6.5億權利金入袋

中天（4128）昨（28）日傍晚公告，子公司中天（上海）生物科技公司，昨確認收到大陸華潤雙鶴藥業公司依約支付第一期「速必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。