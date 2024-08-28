鈦昇 卡位扇出型技術

半導體設備商鈦昇（8027）強攻先進封裝市場報捷，順利卡位FOPLP（扇出型面板級封裝）、玻璃基板供應鏈，並獲得一線整合元件廠（IDM）、封測大廠青睞，相關設備逐步展開出貨，下半年營運有望優於上半年，全年重拾成長態勢。

鈦昇並積極引領玻璃基板進入量產時代，昨（28）日舉辦「玻璃基板供應商E-core System聯合交流會」，攜手數十家業者共同打群架、成立玻璃基板聯盟。鈦昇營運長趙偉克表示，聯盟成立只是開始，期望供應鏈設備在今、明年能完成量產準備，並在2026年進入小幅量產，目前鈦昇TGV設備最高每秒可達8,000孔。

鈦昇指出，隨著AI晶片、高頻高速通訊設備和元件需求的快速增長，玻璃基板在先進封裝技術中的重要性日益凸顯，與當前普遍使用的有機銅箔基板相比，玻璃基板具有更密集的佈線能力與更高的訊號性能潛力。此外，玻璃的平坦度極高，並且能承受高溫和高電壓，這些優勢使其成為傳統基板的理想替代方案。

不過，玻璃基板製程涵蓋玻璃金屬化（Glass Metallization）、後續的ABF壓合製程，以及最終的玻璃基板切割，且在玻璃金屬化，Glass Core中一製程涉及TGV（Through-Glass Via）、濕蝕刻（Wet Etching）、AOI光學檢測、鍍膜（Sputtering）及電鍍（Plating）等，所以鈦昇成立「玻璃基板供應商E-core System大聯盟」，齊心協力推動完整解決方案，為海內外客戶提供適用於下一代先進封裝的玻璃基板設備與材料。

趙偉克指出，玻璃基板技術關鍵在於首道玻璃雷射改質（TGV）工序，過往速度僅能每秒10至50個，鈦昇五年前起與北美整合元件廠（IDM）客戶合作研發TGV技術，並在去年成功通過製程驗證，當前已能實現客製化圖形每秒600至1,000個孔，固定圖形或矩陣型甚至可達每秒8,000孔。

法人看好，在2024年國際半導體展（SEMICON Taiwan 2024）召開在即，鈦昇聯合台廠共組玻璃基板聯盟，準備在展期大秀實力，後市可期。