上櫃公司第2季業績發表會 回響熱烈

配合上櫃公司2024年第2季財務報告公告，櫃買中心於8月16日至28日舉辦六場次多樣化主題「櫃買市場業績發表會」，吸引眾多投資人到場聆聽及討論交流，現場互動熱烈。

本系列業績發表會共有環球晶（6488）、中美晶、元太、宜鼎、群翊、鈺太、力致、南俊國際、振曜、長聖、訊聯、健喬、晶焱、茂綸、上奇、勁豐、聰泰及訊聯基因等18家上櫃公司與會，由各家公司經營團隊分別說明營運現況、產業發展、經營布局、財務概況等，並與投資人進行意見交流，獲得投資人踴躍參與。

本系列業績發表會主題精采豐富，各場次活動皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁最新訊息櫃買影音」）查詢。