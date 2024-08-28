誠泰科：拓熱熔膠在濾清器應用 布局日本防水膜市場
熱熔膠、防水膜廠誠泰科技今天在法人說明會表示，除聚焦利基市場，深入汽車電池市場，將拓展半導體業的濾清器應用，正爭取認證打入相關供應鏈。
此外，誠泰科技指出，積極布局日本防水膜市場，強化太陽能周邊的防水解決方案產品競爭力，除在台灣市場推廣，目前已打入日本大型建設集團並進行測試中。同時，台灣今年公共工程經費近新台幣7800億元，為近17年來新高，看好公共工程防水需求。
誠泰科技說明，上半年客戶去化庫存已告一段落，下半年營收可望較上半年穩定成長。若下半年原物料趨勢仍維持平穩，將樂觀看待下半年、全年獲利成長。
誠泰科技說明，上半年得益於熱熔膠產品成功切入汽車啟停電池市場、排水工程應用，合併營收新台幣5.98億元，稅後純益4849萬元，年增80.6%，每股純益1.55元。
熱熔膠業務方面，誠泰科技指出，除提升中國消費品包裝市占率外，未來也將在汽車啟停電池、排水工程應用等利基型市場逐步放量。其中，汽車啟停電池應用廣泛，無論燃油車及新能源汽車輔助電池封裝皆會使用，已成功獲中國市場領導品牌採用，並切入其海外供應鏈。
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