快訊

釀29輕重傷...嘉市虎爺會爆炸案 冷血炸彈客判無期徒刑

「周末與馬桶作伴」高雄某居酒屋爆食物中毒數十人中鏢 衛生局出手

誠泰科：拓熱熔膠在濾清器應用 布局日本防水膜市場

中央社／ 台北28日電

熱熔膠、防水膜廠誠泰科技今天在法人說明會表示，除聚焦利基市場，深入汽車電池市場，將拓展半導體業的濾清器應用，正爭取認證打入相關供應鏈。

此外，誠泰科技指出，積極布局日本防水膜市場，強化太陽能周邊的防水解決方案產品競爭力，除在台灣市場推廣，目前已打入日本大型建設集團並進行測試中。同時，台灣今年公共工程經費近新台幣7800億元，為近17年來新高，看好公共工程防水需求。

誠泰科技說明，上半年客戶去化庫存已告一段落，下半年營收可望較上半年穩定成長。若下半年原物料趨勢仍維持平穩，將樂觀看待下半年、全年獲利成長。

誠泰科技說明，上半年得益於熱熔膠產品成功切入汽車啟停電池市場、排水工程應用，合併營收新台幣5.98億元，稅後純益4849萬元，年增80.6%，每股純益1.55元。

熱熔膠業務方面，誠泰科技指出，除提升中國消費品包裝市占率外，未來也將在汽車啟停電池、排水工程應用等利基型市場逐步放量。其中，汽車啟停電池應用廣泛，無論燃油車及新能源汽車輔助電池封裝皆會使用，已成功獲中國市場領導品牌採用，並切入其海外供應鏈。

日本 營收

延伸閱讀

申請加入CPTPP 林佳龍：盼日本盡速與我國啟動諮商程序

大橋光夫：日本歡迎台灣加入CPTPP 立場不會改變

中颱珊珊明登陸日本九州 估登陸後「平均時速10公里以下」9月才到大阪

包奠儀給選區內民眾…日本眾議員堀井學涉違法 請辭獲准

相關新聞

星宇航空以每股20元溢價發行 預計可募資金額為94億元

星宇航空（2646）28日公告，預計今年底前由興櫃轉為上市，擬辦理現金增資發行普通股4.7億股，以每股20元溢價發行，預...

AI、雲端加持！資拓宏宇9月3日登興櫃 每股參考價52元

智慧解決方案商資拓宏宇（6614）9月3日將以每股52元登錄興櫃，該公司憑藉著AI、雲端、大數據等卓越的研發技術能力，打...

蜜月行情失靈 聖州登錄興櫃 盤中跌破券商認購價

汽車踏墊大廠聖州（7764）28日登錄興櫃，券商認購價為每股58元，不過今未上演蜜月行情，股價開盤最高來到71.5元後，...

光明砸8,400萬買台積股 占實收資本額20%

絲織廠光明（4420）昨（27）日公告，該公司取得台積電股票金額達實收資本額20%，引發關注。

晶焱：今年獲利要更好

靜電防護（ESD）IC廠商晶焱（6411）昨（27）日舉行業績發表會，總經理姜信欽表示，希望今年營收與獲利表現至少要比去...

上奇雙引擎 業績喊衝

上奇（6123）昨（27）日召開法說，總經理魏茂發表示，下半年雲端服務事業經常性收入動能強勁，海外市場業績也漸入佳境，另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。